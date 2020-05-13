دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة: تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بكورونا و 12 حالة وفاة في مصر القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم الأربعاء إنه تم تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة. وأضاف مجاهد "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية". (تغطية صحفية محمود رضا مراد - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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