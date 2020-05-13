شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قتيلا فى اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلى جنوب كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السودانية عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، عن مقتل 26 شخصا في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان، فى غضون ذلك، حذر الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى السودان من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية لتحقيق أهداف سياسية.

وكشف دقلو في تصريحات صحفية عقب زيارته اليوم لجرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث كادقلي عن تكوين مجالس تحقيق بشأن هذه الأحداث التي وقعت بكادقلي بولاية جنوب كردفان وذلك لكشف الحقائق بصورة واضحة ، معربًا عن أسفه لوقوع هذه الحادثة.

وبين أن قوات الدعم السريع منذ حدوث التغيير في البلاد ظلت تواجه كثير من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف وراءه أيادي خفية ، وأضاف قائلا :" هذه الأيادي لا تدمر الدعم السريع فقط بل تعمل على تدمير السودان لذلك سنقوم بكشفها في القريب العاجل " .

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وأعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (فى جنوب السودان)، فى اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل فى الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلى (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين، وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت فى سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.