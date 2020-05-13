شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. الأمم المتحدة تستضيف رئيس وزراء فلسطين للحديث عن التطورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين لإجراء محادثة تفاعلية حول التطورات السياسية الأخيرة والوضع الحالى فى فلسطين وذلك يوم الاثنين المقبل، وكان ستيفين كيرنى ممثل برنامج الأغذية العالمى والمدير القطرى فى فلسطين أكد فى وقت سابق أن أكثر من ثلث سكان غزة والضفة الغربية يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل أزمة فيروس كورونا المستجد وأثرت الأزمة على زيادة البطالة والفقر على معظم الفئات الضعيفة التى أعاقت بالفعل وصولها إلى الاحتياجات الأساسية، بما فى ذلك الغذاء والصحة والمأوى، مضيفا أن إنعدام الأمن الغذائى فى وقت كوفيد-19 أكثر إلحاحًا ويتطلب جهودًا جماعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الأكثر تأخراً. ولفت كيرنى إلى أن المساعدة الغذائية التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى أكثر أهمية لحماية الأمن الغذائى للأسر المعيشية التى تعيلها النساء الفقيرات والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى المزمنين والأطفال.

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