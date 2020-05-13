شكرا لقرائتكم خبر عن الأمارات تسجل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث باسم حكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 6523 والكشف عن 725 حالة إصابة جديدة ، ووفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وقالت الضحاك في تصريحات نقلتها حساب "وام" على تويتر: 20,386 إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة، وعدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 13,657 حالة من جنسيات مختلفة.

وفى وقت سابق، أصدرت "اقتصادية دبى" بيانا بتحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وسيتم بموجبه السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد شهر رمضان.وفق صحيفة البيان الإماراتية.

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وذكر البيان الصادر عن "اقتصادية دبى" أنه مع الاستمرار بتطبيق جميع الإجراءات المعلن عنها سابقاً بخصوص الأنشطة الاقتصادية، سيتم السماح بساعات العمل المعتادة بعد رمضان فيما سيتواصل العمل لمدة 6 ساعات خلاله، مع الالتزام بتوقيت حظر التجوال.

وأكد التعميم على ضرورة الحفاظ على سعة بنسبة 30% من المساحات المشتركة وداخل المباني المكتبية ونسبة 30% من الموظفين، والسماح للأشخاص المتواجدين في المصاعد بسعة لا تزيد عن 30%.

وأوضحت اقتصادية دبي في تعميمها أنه يمكن فتح أماكن الاستراحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.

وبحسب البيان، يجب استخدام أوان وأكواب يمكن التخلص منها، ويجب وضع ملصق عند مدخل الاستراحة حول العدد الإجمالي للموظفين المتواجدين في الاستراحة بوقت واحد مع ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي وتجنب الاصطفاف عند أجهزة القهوة بالإضافة إلى منع تواجد أجهزة توزيع المياه وتعقيم أجهزة القهوة بعد كل استخدام أو مرة واحدة كل ساعة على الأقل.