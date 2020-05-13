شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب إضافة إلى تسجيل أربع حالات في أماكن أخرى بالبلاد مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة
وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.
واليمن مقسم بين حكومة تحظى باعتراف دولي ومقرها في الجنوب وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في شمال البلاد. وأعلن الحوثيون حتى الآن تسجيل حالتي إصابة بكوفيد-19 وحالة وفاة.
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