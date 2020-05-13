شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية يدعو لتفادى الأحكام المسبقة حول مسودة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بلعيد محند أوسعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية أن طرح مسودة المشروع التمهيدى لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلى المجتمع المدني، داعيا إلى تفادى الأحكام المسبقة على خلفية توقيت طرح هذه المسودة.

وقال أوسعيد -فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء- إن "طرح المشروع التمهيدى للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلى المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشى وباء كورونا"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون ربط موافقته على الطلب بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية"، مضيفا أنه لا داعى للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت.



وأشار إلى أن هذا المسعى يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذرى فى نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء فى خدمة الشأن العام".

وأكد أن المشروع التمهيدى لتعديل الدستور هو مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون، وكشف وجود لجنة برئاسة الجمهورية مكلفة بجمع الآراء المطروحة فى وسائل الاعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى اسندت لها مهمة مراجعة قانون الانتخابات بهدف ربح الوقت.



وقال أوسعيد "لا داعى لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مبكرة فى الوقت الحالي، كما أن استمرار تسيير بعض المؤسسات من قبل مسؤولين بالنيابة يعود إلى تفشى جائحة فيروس كورونا التى لم تكن فى الحسبان".



وردا على سؤال حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به الرئيس تبون، قال أوسعيد أنها "ستسترجع عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية"، ليتم بعد ذلك "تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة"، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية "تخضع لإجراءات دولية ليست سهلة.

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وبخصوص توقيف بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, قال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن "هناك إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعى لتجريح الآخرين وزرع الفتنة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون

للقانون، والعدالة هى المخولة للفصل فى ملفاتهم وفق قانون العقوبات"، مؤكدا أن كل من يتعدى على القانون سيواجه العدالة والدولة ستنصف المظلوم.

وشدد أوسعيد على ضرورة احترام الجزائريين لقواعد الحجر الصحى للتغلب على هذه الجائحة والخروج فى أقرب وقت من هذه الوضع الصحي، موضحا أن أى اخلال سيلغى كل الجهود التى بذلتها الدولة فى مكافحة هذا الوباء.



وأشار إلى أن مسؤولية المواطن أساسية فى التغلب على الوباء، مشيرا إلى أن الجزائر اقتربت من الخروج من دائرة الخطر قبل الرفع الجزئى للحجر الصحى غير أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار دفع بالسلطات الى اعادة تشديد اجراءات الحجر.



ونوه أوسعيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية مضيفا أن "هذه العلاقات هى استراتيجية وتاريخية والجزائر لا يهمها من ينزعج من هذه العلاقات أو من علاقاتها بدول أخرى وسياسة الجزائر الخارجية واضحة".



وكشف أوسعيد أنه حتى أمس الثلاثاء بلغت التبرعات المالية المودعة فى حسابات مكافحة الكورونا حوالى 3 مليارات دينار (نحو 2.4 مليون دولار) و1.9 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستوزع على مستحقيها بكل شفافية من قبل لجنة يرأسها رئيس الوزراء.



وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) التكميلى لعام 2020 خفض السعر المرجعى لبرميل النفط الى 30 دولارا مقابل 50 دولارا فى قانون المالية الأولي، مع إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية".