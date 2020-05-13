شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس السيادة الانتقالى بالسودان أن المكون العسكرى توافق بشكل نهائى على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان اليوم الاربعاء، أنه تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

Advertisements

وتوفى وزير الدفاع السودانى السابق الفريق ركن جمال الدين عمر فى جوبا، فى 25 مارس الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.