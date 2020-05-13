شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تعلن اتمام المرحلة الأولى من المحادثاات مع صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم الأربعاء إن الحكومة وصندوق النقد الدولي أتما المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة وإن بيروت "مرتاحة" حيال أجواء المباحثات. وقال وزني في بيان "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته."

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