شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى التاسعة لافتتاحها.. حقائق عن ساعة مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 9 سنوات مضت، افتتحت المملكة العربية السعودية "ساعة مكة المكرمة"، حيث يحل اليوم الذكرى التاسعة لافتتاح هذه الساعة التي استُخدم لبنائها 88 مليون قطعة فسيفساء.

وغرد حساب مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا :" حدث في مثل هذا اليوم.. 20 رمضان 1432هـ .. افتتاح ساعة مكة المكرمة وإطلاق توقيتها".

ونشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز، عددا من الحقائق حول الهيكل الأيقوني لساعة مكة تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة لهذه المناسبة، مبينة أن هذا البرج يصل ارتفاعه إلى 607 متر، أكبر ساعة في العالم، كما أضافت المؤسسة أن المرء يتمكن من قراءة قطر الساعة من مسافة 8 كيلومتر.



ساعة مكة

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وأشارت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز في فيديوجراف بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن استُخدمت لتصميم الساعة 88 مليون قطعة فسيفساء، ومليوني مصباح "LED" لتزيين واجهتها الخارجية.

وأضافت مؤسسة دار الملك عبد العزيز أنه استغرق بناء هذا البرج، الذي أصبح معلماً بارزاً في السعودية، 4 أعوام، وأما تكلفته، فوصلت إلى 102 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى أنه يصل عمر الساعة التشغيلي إلى 300 عام. وإلى جانب تفاصيله المميزة التي تستحق توثيقها بعدستك، يحتضن البرج متحف إثرائي خاص بالساعة في شرفته.