شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى فى الجزائر، اليوم الأربعاء، فتوى حول صلاة العيد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة الوزارية الجزائرية، فى بيان لها نشرته وسائل إعلام جزائرية، أن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى، وأضافت اللجنة أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة.

Advertisements

أعلن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الثلاثاء، بولاية وهران (شمال غرب) عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها لحين تجاوز الأزمة الصحية التى تسبب فيها فيروس كورونا، وقال جراد ، فى تصريحات له بمستشفى "الحكيم بن زرجب" بوهران اليوم، إن "الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا"، مشددا على أن هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وحث المواطنين على ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين، معتبرا أن الأمر هو قضية مسؤولية فردية وجماعية حيث يتحتم على الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، معربا عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهنى.