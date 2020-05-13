شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. تونس تعلن تقليل عدد ساعات حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن تونس ستخفض ساعات حظر التجول الليلي، الذي فرضته للحد من تفشي وباء كورونا، اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وسوف يبدأ حظر التجول الآن من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي بدلا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخفف فيه البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ مارس آذار.
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