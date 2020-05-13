شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من خارج البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 582 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 576 حالة. Advertisements وقال وزير الصحة الأردني - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم /الثلاثاء/ - إن الحالات كانت لـ 5 مخالطين لسائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منهم طفلان كانا رفقة والدتهما، و3 حالات لطلاب قادمين من أمريكا في البحر الميت، و3 حالات لسائقي شاحنات من جنسية عربية وأعيدوا ولم يسمح لهم بدخول الأردن، و3 حالات في محافظة الزرقاء.

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