شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس السيادى السودانى يقر بالإجماع إقالة وزير الصحة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس السيادة الانتقالي السودانى أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.

كما أكد مجلس السيادة - بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية - أن الاجتماع الثلاثى الذى عقد بالقصر الجمهورى في السادس من مايو الجارى والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء السودانى الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

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