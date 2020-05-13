شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مخطئ من يظن أن العالم بعد فيروس كورونا كالعالم قبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بتويتر، عن انتهاء اجتماعات الحكومة الإماراتية لإعداد إستراتيجية الدولة بعد الانتهاء من الأزمة الصحية الحالية التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وقال حاكم مدينة دبي: "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد إستراتيجية الدولة بعد كوفيد ١٩.. سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات، ونغير هيئات وسنجري تغييرات، نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد ١٩ كالعالم قبله".

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محمد بن راشد

وعلى سياق آخر، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة الصومال، لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك، إضافة إلى تقديم يد العون ومساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التى ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا مؤخراً.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استجابة سريعة لنداء منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على الفور بتسيير رحلة جوية إلى العاصمة الصومالية مقديشو وعلى متنها أكثر من 35 طناً من التجهيزات الطبية والمعونات الإنسانية التي من شأنها تعزيز قدرة الصومال على التصدي لوباء كورونا، وكذلك دعم عمليات الإغاثة والإعاشة للآلاف من المتضررين من الفيضانات والذين أجبروا على هجر مساكنهم جراء السيول، ومن ثم توفير المقومات المعيشية الضرورية لهم.