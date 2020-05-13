فتوى جزائرية حول صلاة العيد فى زمن كورونا: تصلى بالمنازل جماعة أو فرادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى فى الجزائر، اليوم الأربعاء، فتوى حول صلاة العيد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت اللجنة الوزارية الجزائرية، فى بيان لها نشرته وسائل إعلام جزائرية، أن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى، وأضافت اللجنة أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة.
أعلن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الثلاثاء، بولاية وهران (شمال غرب) عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها لحين تجاوز الأزمة الصحية التى تسبب فيها فيروس كورونا، وقال جراد ، فى تصريحات له بمستشفى "الحكيم بن زرجب" بوهران اليوم، إن "الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا"، مشددا على أن هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وحث المواطنين على ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين، معتبرا أن الأمر هو قضية مسؤولية فردية وجماعية حيث يتحتم على الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، معربا عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهنى.
وأكد جراد ضرورة عمل كافة الجزائريين على جميع الأصعدة للتخلص من وباء فيروس كورونا في المستقبل القريب، منوها بالتعاون والتآزر الكبيرين اللذين أظهرهما الشعب الجزائرى فى هذا الظرف والذى جدد التلاحم الوطنى.
وقال على المدى المتوسط علينا أن ننظم أنفسنا وننطلق على أسس صحيحة لنبني قاعدة متينة في المجال الطبى، مشيرا إلى القرارات الأخيرة لرئاسة الجمهورية والحكومة خاصة إعادة النظر في البنية الاقتصادية للبلاد وكذلك بالنسبة للمجال الاجتماعى.
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