شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى جزائرية حول صلاة العيد فى زمن كورونا: تصلى بالمنازل جماعة أو فرادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى فى الجزائر، اليوم الأربعاء، فتوى حول صلاة العيد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة الوزارية الجزائرية، فى بيان لها نشرته وسائل إعلام جزائرية، أن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى، وأضافت اللجنة أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة.

أعلن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الثلاثاء، بولاية وهران (شمال غرب) عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها لحين تجاوز الأزمة الصحية التى تسبب فيها فيروس كورونا، وقال جراد ، فى تصريحات له بمستشفى "الحكيم بن زرجب" بوهران اليوم، إن "الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا"، مشددا على أن هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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