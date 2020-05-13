شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: أثر الإجراءات الاقتصادية يفوق 3.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون المالية العماني إن الأثر المالي للإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصاد الاستثنائي في السلطنة يتجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار). عمان من بين الدول الأضعف اقتصاديا في منطقة الخليج الغنية بالنفط وقد أجرت تخفيضات كبيرة على الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة شملت تقليصا جديدا بنسبة خمسة بالمئة لميزانية الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة اليوم الأربعاء.

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