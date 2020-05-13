شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: الإسرائيليون يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء إن الإسرائيليين يهاجمون "كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ" في سوريا في تعليقات نادرة على الهجمات الاسرائيلية في البلد الذي مزقته الحرب. وقال نصر الله إن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.

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