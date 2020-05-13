شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجاة وزير التعليم الجزائرى من سقوط قطعة من سقف غرفة اجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء جزائريون مقطع فيديو على "يوتيوب" يبرز نجاة وزير التعليم الجزائري شمس الدين شيتور، من إصابة خطيرة، أثناء مؤتمر صحفيى بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر. وأوضح مقطع الفيديو لحظة سقوط قطعة من سقف الغرفة، التي عقد فيها المؤتمر الصحفية. ويظهر الفيديو الوزير شيتور، وهو يتصفح بعض الأوراق عندما تفاجأ بسقوط جزء من السقف بالقرب من رأسه. Advertisements

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