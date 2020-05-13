كورونا.. 12 وفاة بمصر و7 في الجزائر و3 بالعراق و2 باليمن

عواصم عربية / مراسلون/الخليج 365



ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا في 8 بلدان عربية، مساء الأربعاء، بواقع 12 وفاة بمصر، 7 بالجزائر، 3 بالعراق، 2 باليمن، وارتفاع الإصابات في البحرين والمغرب والصومال وسوريا.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 12 وفاة، و338 إصابة، و160 حالة شفاء.



وأوضحت أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 10 آلاف و431 إصابة، توفي منهم 556، وتعافى 2486.



وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 7 وفيات، و186 إصابة، و60 حالة شفاء.



وأوضح أن حصيلة الفيروس بالجزائر وصلت إلى 6 آلاف و253، توفي منهم 522، وتعافى 3 آلاف و58.



فيما سجلت وزارة الصحة العراقية، 3 وفيات و119 إصابة و63 تماثلوا للشفاء، وفق بيان.



وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و32 إصابة، توفي منهم 115، وتعافى 1966.



وفي اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، (حكومية) في بيان عبر "تويتر"، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و3 إصابات.



وأشارت إلى أن الإصابات سجلت في مأرب (شرق)، عدن ولحج (جنوب).



وسجلت 70 إصابة في مناطق خاضعة للحكومة (بالجنوب والشرق)، بينها 12 وفاة، وحالة تعافٍ واحدة.



والسبت، وصلت حصيلة الفيروس لدى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي شمالا إلى إصابتين بينها وفاة، دون حصيلة جديدة.



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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر "توتير"، تسجيل 249 إصابة، و3 حالات شفاء.



وبذلك ترتفع الحصيلة، إلى 5 آلاف و780 إصابة، بينهم 9 وفيات، و2195 متعافيا.



وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 94 إصابة، و140 حالة شفاء.



وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و512، توفي منهم 188، وتعافى 3 آلاف و131.



وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 49 إصابة و4 حالات شفاء.



وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 1219 إصابة، توفي منهم 52، وتعافى 130.



وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 6 إصابات قادمة من خارج البلاد، وحالتي شفاء.



وبذلك ترتفع الحصيلة في الأردن إلى 582 إصابة، توفي منهم 9، وتعافى 392.



فيما أعلنت وزارة الصحة في النظام السوري، في بيان، تسجيل إصابة واحدة، ترفع الإجمالي إلى 48، توفي منهم 3، وتعافى 29، وسط تشكيك دائم في مصداقية الأرقام التي يعلنها النظام.

ولم تسجل تونس أي إصابات لليوم الثالث على التوالي، وأعلنت الرئاسة في بيان، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي من 10 إلى 6 ساعات.

وتستقر حصيلة كورونا في تونس، عند ألف و32 إصابة، بينها 45 وفاة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و393 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و634 ألفا، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.