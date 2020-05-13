الجزائر.. فتوى رسمية بإقامة صلاة العيد في المنازل



أصدرت الجزائر، الأربعاء، فتوى رسمية بأداء صلاة عيد الفطر في المنازل، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار

جاء ذلك في فتوى أصدرتها اللجنة الرسمية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإنه نظرا للأوضاع الحالية، يتعذر أداء صلاة العيد في المساجد والمصليات.

وأوضح البيان أن لجنة الفتوى تفتي بأداء صلاة العيد في المنازل بين أفراد العائلة.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير الوقاية انتشار الوباء.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الجزئي الليلي بمختلف ولايات البلاد، إلى غاية 29 مايو/ أيار الجاري، مع استمرار تعليق كافة النشاطات السياسية والرياضية وغيرها.

وحتى الثلاثاء، سجلت الجزائر 6 آلاف و67 إصابة بالفيروس، توفي منها 515، وتعافى ألفان و998. الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365أصدرت الجزائر، الأربعاء، فتوى رسمية بأداء صلاة عيد الفطر في المنازل، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد جاء ذلك في فتوى أصدرتها اللجنة الرسمية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر.ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإنه نظرا للأوضاع الحالية، يتعذر أداء صلاة العيد في المساجد والمصليات.وأوضح البيان أن لجنة الفتوى تفتي بأداء صلاة العيد في المنازل بين أفراد العائلة.وفي 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير الوقاية انتشار الوباء.والثلاثاء، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الجزئي الليلي بمختلف ولايات البلاد، إلى غاية 29 مايو/ أيار الجاري، مع استمرار تعليق كافة النشاطات السياسية والرياضية وغيرها.وحتى الثلاثاء، سجلت الجزائر 6 آلاف و67 إصابة بالفيروس، توفي منها 515، وتعافى ألفان و998.

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