السودان.. ترشيح لواء متقاعد وزيرًا للدفاع

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأربعاء، أن المكون العسكري في المجلس توافق نهائيا على ترشيح اللواء الركن متقاعد، يس إبراهيم يس، لمنصب وزير الدفاع.

وأضاف المجلس، في بيان، أن المكون العسكري سلم هذا الترشيح إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتعيينه.

وكان المتحدث باسم الجيش، العميد الركن عامر محمد الحسن، أعلن في 25 مارس/ آذار الماضي، وفاة وزير الدفاع، جمال الدين عمر، إثر وعكة صحية مفاجئة.

ويتألف مجلس السيادة من مكون عسكري وآخر مدني، ويقود مرحلة انتقالية بدأت في 21 في أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.

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وبدأت المرحلة الانتقالية بالسودان، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

كما أفاد مجلس السيادة باتخاذ قرار بالإجماع لإقالة وزير الصحة، أكرم علي التوم، من منصبه.

وأضاف أن اجتماعا بالقصر الرئاسي، في 6 مايو/ أيار الجاري، ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه، ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين، إضافة لمكون ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة.

ولم يذكر البيان سبب إقالة وزير الصحة، إلا أن مراقبين رجحوا علاقة القرار بجائحة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.