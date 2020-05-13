لبنان.. تعليق صلاة الجمعة بالمساجد مجددا

بيروت / وسيم سيف الدين / الاناضول

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، الأربعاء، إعادة تعليق أداء صلاة الجمعة، بعد السماح بها الأسبوع الماضي، بناء على المعطيات التي استجدت بتفشي فيروس كورونا.

ودعت المديرية في بيان الأئمة وخطباء المساجد بالتوجه إلى الله عز وجل والدعاء بعد صلاة عصر غد الخميس في كل مساجد البلاد، لرفع الوباء والبلاء.

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والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، والسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى عدد المصلين نسبة 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية.

وحتى الساعة 14:50 ت.غ، لم يصدر أي موقف عن الكنيسة بشأن استمرار إقامة قداس الأحد من عدمه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع إصابات كورونا إلى 878، توفي منهم 26، وتعافى 236.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.