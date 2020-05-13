العثور على "ذخيرة" في بئر مهجورة جنوب شرقي تونس

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

عثر الجيش التونسي، الأربعاء، على كمية من الذخيرة داخل بئر مهجورة في منطقة "كركاطة" قرب مدينة بنقردان بولاية مدنين (جنوب شرق).

وأضافت وزارة الدفاع، في بيان، أن الجيش ضبط، الثلاثاء، سيارة تهريب في منطقة رمادة بولاية تطاوين (جنوب شرق).

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وأوضح أن الوحدات العسكرية في رمادة رصدت تحركات مشبوهة خارج المنطقة الحدودية العازلة في منطقة جنيّن وتمكنت، بعد التدخل بواسطة مروحية عسكرية وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، من توقيف سيارة تهريب، على متنها 3 مهربين تونسيين.

واحتوت السيارة على كمية من مادة "المعسل" الفاخر (تبغ لتدخين النرجيلة)، والسجائر، تتجاوز قيمتها 160 ألف دينار (نحو 55.3 ألف دولار)، إضافة إلى منظار نهاري.

وتم في صيف 2013 إعلان الشريط الحدودي الجنوبي الرابط بين تونس والجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، بحيث يُمنع الدّخول إليها إلا بتراخيص من السلطات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.