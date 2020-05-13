بومبيو يصل تل أبيب للتحذير من "خطرين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media بومبيو لدى وصوله إلى إسرائيل

لكن الزيارة أثارت قلقا فلسطينيا من أن يكون الهدف من وراءها دعم خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات خروج بومبيو من الطائرة لدى هبوطها في تل أبيب، وكان يرتدي كمامة بلون العلم الأميركي.

وقال في تصريحات مقتضبة لدى وصوله: "سعيد أن أكون هنا في إسرائيل لتنسيق المواقف بشأن خطرين داهمين: وباء كورونا وإيران. إسرائيل والولايات المتحدة سيقفان أمام هذه التحديات سويا".

وذكرت "فرانس برس" أن محادثات بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ستتناول أيضا وخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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ورغم حديث تقارير صحفية عن أن بومبيو سيحاول إقناع نتانياهو بتأجيل عملية الضم، فإن الفلسطينييين يخشون أن يدعم وزير الخارجية الأميركي الخطوة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد جدد تهديده قبل عدة أيام بإلغاء الاتفاقات المبرمة مع الأميركيين والإسرائيليين في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.

لن يتلقي فريدمان

وعلى صعيد أخر، لن يتلقي بومبيو السفير الأميركي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، الذي لن يشارك أيضا خلال لقاءات وزير الخارجية، بعد أن ظهرت عليه علامات مرضية بسيطة في الجهاز التنفسي.

وتم إخضاع السفير للفحص، وتبين أنه غير مصاب بفيروس كورونا، لكن لن يلتقيه بومبيو في إجراء وقائي كما قالت السفارة الأميركية.