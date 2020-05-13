دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مدينة ووهان الصينية تدشن حملة فحص جماعي للكشف عن فيروس مدينة ووهان الصينية تدشن حملة فحص جماعي للكشف عن فيروس كورونا

من ياوين تشين ورايان وو

بكين (رويترز) - دشنت السلطات في مدينة ووهان الصينية التي شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد حملة طموحة يوم الأربعاء لفحص جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليونا بعدما أثار ظهور مجموعة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وقال سكان إن السلطات في اثنين على الأقل من أحياء المدينة سلمت إشعارات بالحملة للمنازل وأرسلت استبيانات عبر العاملين في الخدمة الاجتماعية سعيا لمعلومات عن الفحوص التي خضع لها المواطنون وما إذا كانوا ينتمون لمجموعات تعتبر أكثر عرضة للخطر.

وفُرضت إجراءات العزل العام في ووهان في 23 يناير كانون الثاني ولم تُرفع إلا في الثامن من أبريل نيسان. وسجلت المدينة ست إصابات جديدة بالفيروس مطلع الأسبوع وهي أول حالات ترصدها منذ رفع القيود.

وذكرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن وثيقة داخلية موجهة إلى المسؤولين المحليين أن ووهان تخطط لتنفيذ حملة فحوص للمدينة بأكملها على مدى عشرة أيام.

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ووفقا لأربعة سكان ونسخ من الاستبيانات اطلعت عليها رويترز، فقد طُلب من سكان اثنين من أحياء المدينة هما ووتشانغ وهانكو تقديم تفاصيل شخصية بحلول يوم الأربعاء عما إذا كانوا قد خضعوا من قبل لفحوص الحمض النووي وإذا كانوا ينتمون لواحدة من اثنتي عشرة "مجموعة رئيسية".

تتألف المجموعات الرئيسية من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا والحالات غير المصحوبة بأعراض والمخالطين لها عن قرب والمصابين بالحمى والعاملين في المدارس والقطاع الطبي ووسائل النقل والبنوك والمتاجر الكبيرة والحكومة والعائدين من خارج البلاد أو من يعتزمون مغادرة ووهان للعمل.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين نحو 83 ألفا، بينها 50339 في ووهان. وتقول السلطات إن أكثر من 3800 شخص توفوا في ووهان بسبب الفيروس، أي حوالي 80 بالمئة من إجمالي الوفيات في الصين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)