السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 273 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 273 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1905 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 44830 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2365 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 17622 .