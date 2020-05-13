السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين من التورط في "جريمة كبيرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عناصر من الشرطة السعوديةالسعودية تحذر مواطنيها والمقيمين من التورط في "جريمة كبيرة"

أعلنت النيابة العامة السعودية الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.

وأكدت النيابة العامة حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.

وقالت النيابة: "يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال".

وحسب التغريدة المنشورة، فإن النيابة العامة استندت إلى المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

المصدر: RT