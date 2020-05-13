أعلنت النيابة العامة السعودية الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.
وأكدت النيابة العامة حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.
وقالت النيابة: "يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال".
وحسب التغريدة المنشورة، فإن النيابة العامة استندت إلى المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين من التورط في "جريمة كبيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.