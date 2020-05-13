مدريد (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع يوم الأربعاء إلى 184 من 176 يوم الثلاثاء.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 27104، في حين زاد إجمالي الإصابات إلى 228691 من 228030 في اليوم السابق.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 184 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.