دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسبانيا تسجل 184 وفاة بكورونا

مدريد (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع يوم الأربعاء إلى 184 من 176 يوم الثلاثاء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 27104، في حين زاد إجمالي الإصابات إلى 228691 من 228030 في اليوم السابق.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)