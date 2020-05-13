دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا

جاكرتا (رويترز) - أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أن بلاده سجلت يوم الأربعاء أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي بلغت 689 حالة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وأعلن يوريانتو تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028، بينما تعافى 3287 مريضا.

وأضاف أن أكثر من 33 ألف مريض يشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي ولا يوجد تفسير إكلينيكي لها عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتابع قائلا إن أكثر من 123570 خضعوا لفحوص للكشف عن الفيروس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)