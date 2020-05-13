دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزيرة: إصابة واحدة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين بعد 5 أيام دون إصابات

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الأربعاء إنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أية حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 548 منها 173 حالة بين الفلسطينيين في القدس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي أن الإصابة الجديدة "لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس، فيما سُجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل (القدس) وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس".

وذكرت الوزيرة في بيانها أن "562 حالة جديدة أُدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليا في الحجر 14510".

وقالت إن "جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة".

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من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الأربعاء عن حالتي وفاة بفيروس كورونا لسيدة ورجل في الثانية الخمسين من العمر من أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات.

وقالت الوزارة إنه بذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 77 حالة وفاة.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير نادية الجويلي)