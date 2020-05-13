العراق.. الكاظمي يأمر قادة الجيش بالسيطرة على السلاح السائب

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، قادة الجيش بالسيطرة على السلاح السائب ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري، وكبار قادة الجيش، بمقر وزارة الدفاع ببغداد، وفق بيان للحكومة.

وشدد الكاظمي على مواصلة جهود "محاربة تنظيم داعش الإرهابي، والتصدي لأي اعتداء إرهابي، ومنع استخدام السلاح خارج سيطرة الدولة".

كما جدد التأكيد على "التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية، وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره".

وقال الكاظمي: "يجب أن تكون المؤسسة العسكرية لجميع العراقيين، تؤدي واجبها في حماية الشعب ونظامه الديمقراطي بعيدا عن التسييس والمصالح الفئوية"، وفق البيان ذاته.

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وينتشر السلاح السائب (خارج سيطرة الدولة) على نطاق واسع في العراق، لا سيما بين الفصائل الشيعية مقربة من إيران.

فيما زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

والثلاثاء، كلّف الكاظمي 5 وزراء جدد بإدارة حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة لحين تسمية أصلاء لها.

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 4 مرشحين بالثقة.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

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