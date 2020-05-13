كورونا.. 9 وفيات في السعودية و 122 إصابة في البحرين

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين 122 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة السعودية، بارتفاع وفيات الفيروس إلى 273، بعد تسجيل 9 حالات.

فيما رصدت الوزارة، ألف و905 إصابات، لترتفع المحصلة إلى 44 ألفا و830.

وقالت إن إجمالي الإصابات بينها 273 وفاة، و17 ألفا و622 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت عضو الفريق الوطني لمكافحة كورونا (حكومي) جميلة السلمان، في مؤتمر صحفي، تسجيل 122 إصابة جديدة.

وأوضحت السلمان ارتفاع إجمالي الإصابات في البحرين، إلى 5 آلاف و 531، بينها 9 وفيات، وألفان و192 حالة تعاف.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين، و370 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و619 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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