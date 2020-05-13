كورونا.. تركيا ترصد 36 إصابة لدى مواطنين أجلتهم من الكويت

توكات / الخليج 365
رصدت تركيا 36 إصابة بفيروس كورونا، بين رعاياها الذين أجلتهم من الكويت قبل أيام.
وبحسب مراسل الأناصول، فقد أظهرت الفحوصات إصابة 36 مواطنا من أصل 291 تم إجلاؤهم من الكويت قبل 5 أيام، خاضعين لحجر صحي في سكن طلابي بولاية توكات (شرق).
وجرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى توكات الحكومي.
وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أعلن الثلاثاء أن بلاده أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 110 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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