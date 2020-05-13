مؤسس وزارة الثقافة التونسية.. الشاذلي القليبي في ذمة الله

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

نعت وزارة الثقافة التونسية، الأربعاء، مؤسسها الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

وقالت الوزارة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاذلي القليبي أحد رموز الثقافة التونسية، بعد مسيرة عقود من العطاء للساحة الثقافية والفكرية في تونس والعالم".

وتقدمت وزيرة الثقافة شيراز العتيري، باسمها وباسم كل العاملين بالوزارة، "بكل عبارات التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه، ولكل مكونات الساحة الثقافية في تونس والتونسيين إثر هذا المصاب الجلل"، وفق البيان.

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ويعتبر القليبي (1925- 2020) مؤسس وزارة الثقافة في تونس عام 1961.

كما شغل العديد من المناصب ببلاده وفي العالم العربي، بينها إدارة الإذاعة والتلفزيون الرسميين في تونس، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بين عامي 1979 و1990.

وشارك القليبي في تأسيس معظم الصحف والمجلات التونسية، ونشر العديد من المقالات السياسية والبحوث، وألقى الكثير من المحاضرات الأدبية، ومن مؤلفاته "العرب أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر".

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