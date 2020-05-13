حماس والجهاد تعتذران عن المشاركة باجتماع القيادة الفلسطينية

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والجهاد الإسلامي، الأربعاء، اعتذارهما عن المشاركة، في اجتماع القيادة الفلسطينية، المقرر عقده السبت القادم، بمدينة رام الله.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع القيادة الفلسطينية، السبت، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة "سبل الرد على مخططات إسرائيل الساعية لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية".

وقالت حركة حماس، في بيان صدر عنها، ووصل وكالة الخليج 365، إنها "لن تشارك في اللقاء".

وأضافت إنها ترى أن "مواجهة هذا المشروع الصهيوني عبر لقاء في رام الله، لا تستطيع حركة حماس ولا فصائل المقاومة المشاركة الحقيقية فيه، هو ذر للرماد في العيون، وتضييع لوقت ثمين تتم فيه حياكة المؤامرة على شعبنا، وتكرار لتجارب ثبت فشلها".

وعادة ما تطالب حركة حماس، بعقد مثل هذه الاجتماعات خارج الضفة الغربية، نظرا لوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع قادتها من المشاركة.

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ودعت حماس، في بيانها، الرئيس عباس إلى دعوة ما يعرف بـ"الإطار القيادي"، الذي يضم رؤساء الفصائل الفلسطينية إلى "لقاء عاجل بالآلية المناسبة للظروف المستجدة، يتم فيه الاتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الصهيوني الأمريكي في ظل حالة من الضعف، والتراجع الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان "حركة حماس لن تشارك في هذا اللقاء، وتؤكد جهوزيتها للمشاركة في كل لقاء جدي وقادر على إحداث التغيير المطلوب، علماً أنه لم توجه لقيادة الحركة دعوة رسمية لهذا اللقاء".

من جانبها، ذكرت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صدر عنها، أنها "لن تحضر الاجتماع، كونها ترى أن المدخل الحقيقي لمواجهة الضم والاستيطان يكون عبر عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمناء وقادة الفصائل".

وأردفت الحركة "نأمل لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية ضم مساحات واسعة من الأراضي بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

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