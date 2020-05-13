كورونا.. 7 وفيات في الكويت و1390 إصابة في قطر

أحمد يوسف/ الخليج 365
أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر ألف و390 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، أن البلاد سجلت 751 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 162، خلال يوم.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و28؛ منها 82 وفاة، و3 آلاف و263 حالة تعاف.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ألف و390 إصابة بالفيروس، و124 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و539، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و143 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و362 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و613 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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