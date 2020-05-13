كورونا.. 8 إصابات في لبنان وواحدة في فلسطين

إسطنبول / الخليج 365
أعلن لبنان، الأربعاء، تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا، فيما رصدت فلسطين حالة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 878، بعد تسجيل 8 حالات.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 26 وفاة، و236 حالة تعاف.
وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، تسجيل إصابة في مدينة القدس المحتلة.
وبلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 548، بينها 375 في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، و173 إصابة غير مؤكدة في مدينة القدس، بسبب منع إسرائيل لوزارة الصحة الفلسطينية العمل داخل المدينة.
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و361 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و612 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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