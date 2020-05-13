مصر تتجه للتقشف في النفقات الحكومية لمواجهة آثار كورونا

القاهرة / الخليج 365



أوعز رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، لأعضاء حكومته البدء بتنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في خطوة تهدف لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا.



ونقل إعلام محلي عن مدبولي قوله، إن القرار الحكومي يتزامن "مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة كورونا"، معربا عن أمله ألا تطول هذه الفترة.



والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019/ 2020، حتى 7.9 بالمئة، صعودا من 7.2 بالمئة بحسب توقعات سابقة.



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وأرجع وزير المالية محمد معيط، في بيان، توقعات زيادة العجز في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إلى التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا.



ومطلع مايو/ أيار الجاري، أظهر مؤشر مديري المشتريات انهيارا بأداء القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، لينخفض إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس/ آذار السابق له.



وأرجع التقرير الهبوط الكبير في المؤشر إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة كورونا.

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