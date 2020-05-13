الصحة .. تسجيل 1905 إصابة جديدة بكورونا

– أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .
وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 44830 حالة حتى الآن ، بينها 26935 حالة نشطة، منها 147 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
كما تم تسجيل 2365 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 17622 حالة.
وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 273 حالة.
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