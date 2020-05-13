نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث غريب أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، حين سقط لوح خشبي من السقف على رأسه.
وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، حسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.
ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.
وكان “شيتور” يتفحص عدداً من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سقوط جزء من السقف قرب وزير جزائري خلال مؤتمر صحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.