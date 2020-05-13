شاهد .. سقوط جزء من السقف قرب وزير جزائري خلال مؤتمر صحفي

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث غريب أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، حين سقط لوح خشبي من السقف على رأسه.

وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، حسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

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ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

وكان “شيتور” يتفحص عدداً من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.