إيران تسجل 1958 إصابة و50 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإیرانیة الیوم الأربعاء عن تسجیل 1958 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (خلال الساعات الـ24 الماضیة.

وقال رئیس المركز الاعلامي بوزارة الصحة كیانوش جھانبور في تصریح صحفي “أنه بعد الاعلان عن الحالات الجدیدة یرتفع عدد الاصابات بالفیروس في البلاد إلى 112725 إصابة”.

وأضاف جھانبور أنه تم تسجیل 50 حالة وفاة جدیدة جراء الإصابة بالفیروس خلال نفس الفترة لیرتفع إجمالي عدد الوفیات إلى 6789 حالة.