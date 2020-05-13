ريال مدريد يعقد صفقة برشلونة الدفاعية

قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، إن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام برشلونة في صفوف النيراتزوري.
فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ميلان سكرينيار، المدافع السلوفاكي لإنتر، لفت أيضا انتباه مسؤولي البارسا بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية.
لكن الصحيفة قالت إن انتقال سكرينيار إلى البلوجرانا “معقد نسبيًا”، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو، علاوة على اهتمام ريال مدريد به.
وفي الوقت ذاته، هناك اهتمام من إنتر ميلان بالفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، لكن الأمور لم تتخط هذا الحد حتى الآن.
ولا يمانع النادي الكتالوني في رحيل أومتيتي، حيث يستعد للاستماع للعروض المقدمة له.
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