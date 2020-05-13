شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50كم/س.

وأوضحت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر” أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار لمدة 5 أيام تبدأ غداً الخميس وتنتهى يوم الاثنين المقبل- بمشيئة الله-.

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وأشارت الهيئة إلى أن المناطق التي ستشهد أمطار رعدية طوال هذه الفترة هي ( المدينة المنورة- القصيم – تبوك – الباحة – عسير- جازان- نجران)، بينما تبدأ هطول الأمطار يوم الجمعة في مناطق ( حائل – الرياض- )

ولفتت الهيئة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد بإذن الله هطولاً للأمطار يوم غد الخميس في محافظات ( الطائف- ميسان- تربة –رنية – الخرمة- المويه- الكامل- أضم – العرضيات) ، بينما ستشهد محافظات (العاصمة المقدسة- جدة- رابغ – خليص) هطولاً للأمطار ابتداءً من الجمعة وحتى الاثنين.