شكرا لقرائتكم خبر عن بهمة عالية.. مواطنة تحفظ القرآن كاملاً مع بلوغها عامها الـ98 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المواطنة “ثمراء محمد ظافر العميري الشهري” البالغة من العمر 98 عاما من إتمام حفظ القرآن كاملا، متسلحة بعزيمتها القوية وهمتها الصادقة، حيث بدأت رحلتها مع كتاب الله منذ 1409ه.

واحتفلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتنومه “جمعية آيات بتنومة” عبر حسابها في “تويتر” بـ”ثمراء” من خلال نشر مقطع فيديو تزف فيه بشرى ختمها للقرآن الكريم، حيث أنها إحدى طالبات دار السمو النسائية لحفظ القرآن الكريم.

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وقال نجل التسعينية المواطن سعد بن سعيد الشهري، لإحدى الصحف المحلية، بأن والدته ثمراء الحاصلة على شهادة الصف السادس ابتدائي من محو الأمية، بدأت بحفظ القرآن الكريم عام 1409هـ، أثناء إقامتها معه في مقر عمله بمدينة خميس مشيط وحفر الباطن، ثم تابعت عملية الحفظ في دار السمو لتحفيظ القرآن في ترج التابعة لجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة

ولفت إلى أن والدته واجهت صعوبة في بداية عملية حفظ القرآن، إلا أنه وصف مشاعر والدته عند إتمامها حفظ القرآن الكريم بأنها مشاعر لا يصفها إلا من ذاق حلاوة هذا الإنجاز.