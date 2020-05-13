دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تويتر تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل إلى الأبد

أعلنت شركة تويتر أنها قد سمحت لموظفيها الذين يعملون عن بعد حالياً بسبب جائحة كورونا، بالاستمرار على هذا النظام، أي العمل من المنزل، إلى الأبد، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية المتعلقة بالفيروس.

تويتر تسمح للموظفين بالعمل عن بعد مدى الحياة

ووفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية نقلاً عن بيان أصدرته الشركة التكنولوجية الضخمة، فإن موظفي تويتر الذين يعملون من منازلهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يمكنهم الالتزام بهذا النظام مدى الحياة.

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وتابعت في بيانها أنها كانت في وضع فريد سمح لها بالاستجابة سريعاً والسماح للموظفين بالعمل عن بعد، نظراً لتركيزها على اللامركزية، ودعمها لقوة عاملة موزعة قادرة على العمل من أي مكان.

وأشارت شركة تويتر إلى أن الأشهر الماضية أظهرت أنه يمكن العمل بهذه الطريقة، موضحة أنه إذا كان موظفيها في وضع يسمح لهم بالعمل من بيوتهم، ويرغبون في مواصلة ذلك باستمرار، فسوف يساعدونهم على تحقيق ذلك.

تويتر والعمل من المنزل

وكانت شركة تويتر من أوائل الشركات العالمية التي دعت إلى العمل من المنزل ونفذت هذا في مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

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كما جاء في بيان تويتر أن مكاتبها لن يتم فتحها قبل شهر سبتمبر المقبل، حيث لفتت الشركة إلى أن أي إعادة فتح للمكاتب يجب أن تكون حذرة، وأنه سيتم فتح مكتباً وراء الآخر عندما تسمح الظروف بهذا.

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وأضافت الشركة التكنولوجية أن قرار فتح المكاتب يعود إليها، ولكن قرار العودة وتوقيتها يعود إلى الموظفين.

العمل عن بعد في زمن الكورونا

وكانت أزمة كورونا الحالية، والتي بدأت في نهاية العام الماضي، قد أجبرت العديد من الشركات حول العالم على إغلاق مكاتبها، والسماح لموظفيها بالعمل عن بعد من منازلهم، حيث جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي العدوى.

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وقد أعلنت مؤخراً شركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل أنها على الأرجح ستسمح لموظفيها بمواصلة العمل من المنزل حتى نهاية العام الجاري.المزيد:

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