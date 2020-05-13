شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1905 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات وتعافي 2365 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جنس الحالات الجديدة المصابة 22% إناث و78% ذكور، والأعمار 8% أطفال، 88% بالغين، 4% كبار السن، فيما كانت جنسياتهم32% مواطنين و68% أجانب.

وأضاف: أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة”.

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ارتفاع حالات الشفاء

وأكد “العبد العالي”، “تسجيل 2365 حالة تعافي جديدة من كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 17622 حالة، وبهذا الرقم نقترب من أن يكون إجمالي حالات التعافي من الحالات المؤكدة 40%”.

استقرار نسب الوفيات

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 273 شخصًا”.

ولفت “العبد العالي” إلى أن “مستوى الوفيات في المملكة مستقر وثابت عند مستويات متدنية عند مقارنتها بدول عالمية، وحالات التعافي تتجاوز أرقام كبيرة وهذا أمر يسرنا، وبإذن الله نسجل حالات تعافي أكبر في قادم الأيام”.