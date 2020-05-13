- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 184 وفاة و439 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الاربعاء تسجيل 184 حالة وفاة و439 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال ال24 ساعة الماضية.
وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي ان العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 27104 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228691 حالة وتماثل 140823 شخصا للشفاء.
واوضح ان الأرقام رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة باليومين السابقين فإن المنحنى الوبائي مستمر في الانحدار لافتا في هذا السياق إلى ان 10 أقاليم إسبانية سجلت أقل من 10 حالات جديدة في ال24 ساعة الأخيرة.
وبدأ جزء كبير من المحافظات الإسبانية يوم الاثنين الماضي (المرحلة الأولى) من أربعة مراحل لتخفيف قيود العزل التي فرضت في 15 مارس الماضي لمحاربة الفيروس بينما بقيت أخرى في (مرحلة الصفر) ومنها (مدريد) و(برشلونة) و(فالنسيا) وعدة محافظات أندلسية لعدم استيفائها الشروط الصحية اللازمة للانتقال للمرحلة الأولى.
وتتيح (المرحلة الأولى) فتح أماكن العبادة والمتاحف وشرفات المقاهي والمطاعم بسعة محدودة وضمن قيود صارمة فيما تتيح أيضا الزيارات الاجتماعية علما أن معظم المدراس والجامعات الإسبانية لن تعيد فتح أبوابها قبل شهر سبتمبر المقبل.
وتتطلع الحكومة الإسبانية لتمديد حالة الطوارئ الوطنية التي تنتهي في 24 مايو الجاري لمدة شهر آخر لكن مع التخفيف التدريجي لقيود العزل وفق تطور الأوضاع.
كانت هذه تفاصيل خبر 184 وفاة و439 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.