خيام تعقيم في ملاعب أندية إنجلترا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومنها ويستهام وإستون فيلا وولفرهامبتون خيام تعقيم في ملعب التمرينات تمهيداً لاستئناف الموسم في 12 يونيو/ حزيران المقبل ، وتتضمن فحوص الخيمة فحص حرارة الجسم وأخذ عينات لعاب من قبل كادر طبي بالزي الأبيض الكامل .

وكانت التمرينات الفردية بدأت في الفرق الإنجليزية ومن المتوقع البدء بتمرينات في مجموعات صغيرة (5 لاعبين في كل مجموعة ) الأسبوع المقبل، وأكدت مصادر في اتحاد الكرة أن رابطة البرميرليج تخطط لمواصلة اللعب حتى لو اثبتت الفحوصات إصابة لاعب بكورونا، وسعت الرابطة إلى طمأنة اللاعبين عبر مؤتمرات فيديو تتضمن شرحاً مفصلاً عن بروتوكول الصحة والسلامة بضمنها ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي ومنع العرقلات في التمرينات ناهيك عن منع استخدام الحافلة من وإلى الملعب .