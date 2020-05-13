سكولز: رونالدينيو فضل برشلونة على اليونايتد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز عن اقتراب النادي من خطف النجم البرازيلي رونالدينيو عام 2003 لدرجة أن المسؤولين في النادي منحوه رقم قميص وأضاف سكولز في حوار مع روبي سافاج:«كان لاعبو اليونايتد يتوقون لشراء رونالدينيو لأنه لاعب يصنع الفارق وقد يكون مثل كانتونا بالنسبة للفريق واعتقد الجميع أن المدرب حصل عليه في جولة قبل الموسم لكن رونالدينيو غير رأيه في آخر لحظة واختار برشلونة. بعد 3 أيام من إعلان صفقته، واجهنا برشلونة في سياتل وأشبعه اللاعبون ركلاً لأنه لم يوقع لنا».

وعاصر سكولز الكثير من النجوم على مدى 20 عاماً في النادي لكن النادي فوت إلى جانب رونالدينيو مواهب أخرى، ويعلق:«أتذكر هاري كيويل وانتهى به الحال مع غريمنا ليفربول وأظن أنه كان هناك داميان داف وأريين روبن الذي كان قريباً جداً من اللحاق بنا».