إصابة حكم عراقي دولي بـ«كورونا»

أصيب الحكم الدولي العراقي مهند قاسم بفيروس «كورونا»، مما أدى إلى حجزه لمدة 14 يوماً في مستشفى الخطيب في العاصمة بغداد، تم اكتشاف إصابة الحكم مهند قاسم بعد أن خضع للفحص الطبي، وتضامنت الأوساط الرياضية والإعلامية والجماهيرية ومؤسسات الدولة الرياضية مع الحكم بشكل واسع جداً.

حيث اتصل رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان وقال له، نحنُ معك وواثقون بأنك ستنتصر في كفاحك ضد الفيروس، لك منا كل الدعم والتشجيع لكي تكتسب درجة الشفاء التامة، ونعرف تماماً بأنك ستتجاوز المباراة الأصعب لك بكل شجاعة.

فيما أكد الحكم مهند قاسم، أن التضامن الكبير الذي لامسه من مختلف الأوساط الرياضية والإعلامية سيمنحه دافعاً كبيراً لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

يذكر أن الحكم مهند قاسم قد حصل على لقب أفضل حكم عراقي أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، كذلك يعد من خيرة حكام قارة آسيا، ودائماً تسند له المباريات المهمة لقيادتها.